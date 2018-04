Pagare le multe con carte di nuova generazione? A Udine e, più in generale, nell’Uti del Friuli centrale non è possibile. Il motivo è presto detto: la convenzione con Unicredit stipulata prima dal Comune di Udine e poi dall’Uti prevede il circuito pagobancomat quale unico strumento per poter pagare di persona e per via elettronica le sanzioni all’ufficio cassa che ora si trova in via Marsala.

Il problema nasce dal fatto che le nuove carte non si appoggiano a tale circuito, ma ad altri di carattere internazionale come Visa, Maestro e Mastercard. Sono escluse dal pagamento, quindi, anche carte di credito e postamat.

Quattro le modalità accettate dal Comando della Polizia locale: pagobancomat, appunto, contanti, bonifico bancario e bollettino postale. Benvenuta innovazione.