Il mandamento di Confcommercio Lignano manifesta il suo sconcerto per la decisione unilaterale dell’amministrazione comunale di chiudere il tratto di via Udine che va da piazza Fontana a via Friuli.

"Una scelta improvvisa e nemmeno accennata alla nostra associazione – denuncia il vicepresidente mandamentale Salvatore Vozza –. Tra l’altro, ricordo che per vie verbali ci era stata assicurata l’apertura dell’arteria fino al 30 aprile. Ci saremmo almeno aspettati una telefonata, in modo tale da preparare le categorie economiche interessate, che verranno sicuramente penalizzate da questa inattesa chiusura anticipata".

Oggetto del contendere i lavori sul lungomare Trieste, la via simbolo di Lignano, interessata dal maxi-cantiere di due chilometri lungo l'asse stradale. Un progetto che è già finito al centro delle polemiche dopo la segnalazione del Consorzio produttori pietra Piasentina, presieduto da Gianni Guerrino Bini, che ha denunciato come la pietra utilizzata non sia quella locale delle valli ma un materiale di non meglio precisata provenienza.

“Stanno posando un altro materiale – afferma a nome del Consorzio il presidente Bini -, che è diverso da quello previsto dal progetto. La difformità ci è stata segnalata e abbiamo voluto fare chiarezza. La pietra non è la nostra”. Quello di Lignano, infatti, doveva essere un palcoscenico di rilancio per la pietra nostrana. Il consorzio ha chiesto quindi all’appaltatore – il Comune di Lignano – e alla ditta esecutrice dei lavori che sia chiarito qual è il materiale utilizzato.