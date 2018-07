Conto alla rovescia per l’atteso ritorno a Lignano di The Color Run powered by Skittles in programma sabato 28 luglio. La corsa più colorata del mondo organizzata in Italia da Rcs Sport – Rcs Active Team, ritorna per il terzo anno consecutivo nella spettacolare versione Sunset, con partenza al tramonto. Il centro nevralgico di tutta la manifestazione sarà Lignano Pineta con la sua piazza Marcello D’Olivo che si presta perfettamente ad accogliere i partecipanti nel Color Village ricchissimo di attività e di musica.

Le partenze inizieranno dalle 18 circa dal Lungomare Alberto Kechler scaglionate a intervalli di circa 10 minuti l’una dall’altra. Non mancherà il suggestivo passaggio in spiaggia che consentirà ai colorati runner di percorrere l’altra metà del tracciato in riva al mare, prima del rientro al traguardo. Gran finale con un ricco spettacolo piro-musicale e fuochi di artificio per tutti programmati alle 22.

VIABILITA’ E LIMITAZIONI. In occasione della manifestazione, il Comune ha disposto alcune limitazioni al traffico. Dalla mezzanotte di questa sera alle 8 di domenica sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione dei veicoli, a esclusione degli autorizzati, nelle seguenti strade: piazza Marcello d’Olivo, viale a Mare (lati est e ovest, nel tratto di strada compreso tra Piazza del Sole e Piazza Marcello d’Olivo), Lungomare Kechler (nel tratto compreso tra raggio dei Canestrei e raggio del Bisato), parcheggio ex distributore carburanti in Lungomare Kechler.

Dalla mezzanotte di questa sera alle 8 di domenica 29 sarà istituito il divieto di transito veicolare, a esclusione degli autorizzati, nelle seguenti strade: piazza Marcello d’Olivo; viale a Mare (lati est e ovest, nel tratto di strada compreso tra Piazza del Sole e Piazza Marcello d’Olivo), parcheggio ex distributore carburanti in Lungomare Kechler.

Dalle 12 di oggi alle 8 di domenica 29, istituito il divieto di transito veicolare, a esclusione degli autorizzati, nelle seguenti strade: Lungomare Kechler nel tratto compreso tra raggio dei Canestrei e raggio del Bisato; raggio di Levante nel tratto di strada compreso tra arco del Maestrale ed il Lungomare Kechler.

Dalla mezzanotte di questa sera alle 8 di domenica sarà istituito l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione dei veicoli presenti, a esclusione degli autorizzati, nelle seguenti strade: Lungomare Kechler, nel tratto compreso tra raggio del Bisato e l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie; Via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie ed il Lungomare Trieste.

Dalle 16 alle 24 di sabato, l’istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti strade, salvo eventuali esigenze contingibili resesi necessarie: Lungomare Kechler, nel tratto compreso tra raggio del Bisato e l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie; via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie ed il Lungomare Trieste, compresa la pista ciclabile; tratto di pista ciclopedonale interna alle Colonie; Lungomare Trieste nel tratto compreso tra via Tirolo e via Sabbiadoro, compresa la pista ciclabile.

Durante l’interdizione al transito veicolare nelle vie di cui sopra, le laterali a senso unico delle strade interessate alla chiusura, in deroga a quanto sopra, sarà permesso il transito ai mezzi di servizio dell’organizzazione, delle Forze di Polizia, di soccorso ed eventuali autorizzati dalle Forze di Polizia.

VETRO E LATTINE. L’amministrazione comunale ha disposto anche il divieto - dalle 12 alle 24 di sabato, nell'area interessata dalla manifestazione – di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina e la detenzione da parte di chiunque, eccetto i venditori autorizzati (per i quali si applicano comunque i divieti di cui sopra), di bevande in contenitori di vetro e in lattina.