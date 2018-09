La depressione fredda che interessa il nord-Italia si sposta molto lentamente verso est, mantenendo instabile il tempo sulla regione specie nelle ore diurne. Sull'Adriatico l'instabilità sarà elevata anche di notte, specie sulle coste venete e della Romagna.

EVOLUZIONE

Previsione per sabato 1 settembre dalle 18 alle 24: per la serata di oggi, in un contesto di variabilità, sarà ancora possibile qualche pioggia e qualche rovescio o temporale, ma con probabilità inferiore rispetto al periodo precedente della giornata (e comunque, in genere, di intensità inferiore).

EFFETTI AL SUOLO

Nella prima mattinata di oggi si sono registrati allagamenti di strade in Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove il Gruppo Comunale di Protezione civile ha provveduto con una pompa ausiliaria a rilanciare gli scarichi verso l’impianto di trattamento di Primero. La situazione, a metà mattinata, era già rientrata nella normalità.

Sempre in mattinata, è stata segnalata una caduta massi a Rigolato, a Ludaria su strada comunale per Piani di Vas. Sul posto si è recato il Gruppo Comunale di Protezione civile ed è stata posta l’opportuna segnaletica.

Allagamenti in mattinata sono stati segnalati anche in via Pazzan a Pagnacco, problema risolto con l’intervento del Gruppo comunale di Protezione civile.

Gli allagamenti più diffusi si sono registrati nel primo pomeriggio in Comune di Lignano Sabbiadoro, a causa delle copiose precipitazioni. I volontari di Protezione civile si sono coordinati con i Vigili del Fuoco per effettuare gli interventi. Il Sindaco Luca Fanotto ha attivato il COC per il coordinamento delle operazioni. In Comune di Lignano sono invenuti in supporto anche i Gruppi Comunali PC di Precenicco, Latisana e Palazzolo dello Stella.

Le precipitazioni a carattere temporalesco di oggi 1 settembre hanno causato problematiche che hanno richiesto l’intervento di circa 50 volontari. Vari Gruppi Comunali PC sono intervenuti per monitoraggio del territorio, interventi di pulizia per far defluire le acque e taglio rami, tra i quali i Comuni di Treppo Grande, Cervignano del Friuli, Magnano in Riviera, Pontebba,

Azzano Decimo, Coseano, Gonars, Camino al Tagliamento.



A Caneva subito 360mila euro per demolizione e rifacimento ponte Grava

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha firmato oggi in municipio a Caneva il decreto che dichiara lo stato di emergenza nel comune pordenonese devastato dai danni del maltempo che lo ha colpito tra il 25 e il 26 agosto.

Contestualmente, Riccardi ha firmato anche il decreto che impegna 360mila euro del fondo regionale della Protezione civile per la demolizione e il rifacimento del ponte sul Grava e per gli

interventi urgenti di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

La Protezione civile, che coordinerà i lavori, in virtù dello stato di emergenza potrà agire con procedure semplificate per accelerare i tempi di affidamento e avvio delle opere.



"Abbiamo fatto tutto quanto era nei nostri poteri per far fronte alla situazione e dare una risposta immediata alla comunità di Caneva colpita dai danni del maltempo", ha dichiarato Riccardi

che, d'intesa con il direttore della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei, ha auspicato "il massimo coordinamento con la Protezione civile e la Regione del Veneto dal momento che le

problematiche che si sono verificate possono essere risolte solo con una gestione comune e coordinata dei flussi dei corsi d'acqua".



L'attenzione si è concentrata in particolare sul torrente Grava e sul suo bacino di laminazione di recente realizzazione. Già dai primi sopralluoghi effettuati da Riccardi con gli uomini della

Protezione civile nelle ore immediatamente successive all'esondazione e ai conseguenti allagamenti che hanno interessato alcune vie comunali, si è mostrato necessario intervenire con somma urgenza con interventi di ripristino e rifacimento delle opere idrauliche e, in particolare, del ponte di attraversamento sul Grava sito in via Carlonga.



Il sindaco di Caneva, Andrea Attilio Gava, ha ringraziato la Regione per la tempestività e la competenza con cui è intervenuta per far fronte ad un evento eccezionale e imprevedibile ed ha

espresso nuovamente la sua vicinanza alle famiglie che hanno subito allagamenti in casa.



Lunedì i due decreti, con il visto anche del governatore Massimiliano Fedriga, saranno inoltrati al Governo nazionale affinché anche lo Stato recepisca la dichiarazione di emergenza

ed intervenga successivamente con fondi propri a parziale copertura delle spese che si renderanno necessarie.