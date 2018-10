Lotta al traffico e ai furti di rame in provincia di Udine dove la Polizia Ferroviaria, lo scorso 15 ottobre, ha svolto dei controlli straordinari all'interno dell'operazione 'Oro Rosso'.



Attraverso mirati servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, la Polfer ha effettuato una serie di controlli, in particolare nei depositi per il riciclo dei metalli ferrosi e negli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie.



Si è riscontrato quindi - su scala nazionale - un drastico calo dei furti di rame in ambito ferroviario. Nelle operazioni sono stati impiegati gli Uffici della Sezione Polizia Ferroviaria di Udine e dei Posti Polfer di Cervignano e di Gemona del Friuli, il cui personale ha controllato complessivamente 10 obiettivi tra depositi di metalli, attività commerciali autorizzate alla raccolta e trattamento dei rifiuti, nonché alcuni siti sensibili lungo le linee ferroviarie, identificando complessivamente 11 persone.