Lutto nel mondo della politica regionale. Si è spento a 93 anni, nella sua casa di Fagagna, Giuseppe Tonutti, senatore nella VII, VIII e IX legislatura. Era stato segretario regionale e nazionale della Democrazia Cristiana, ma anche presidente di Autovie, Friulia, Porto di Trieste e Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

I funerali si terranno martedì 24 luglio alle 10.30 nella Parrocchia di San Giorgio Maggiore in via Grazzano a Udine.

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin esprime il cordoglio dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia e suo personale. E' stato una figura di grande rilievo nello scenario politico e istituzionale a livello nazionale e regionale in anni come quelli dal 1976 al 1987, complessi e determinanti per il Friuli Venezia Giulia” sottolinea Zanin. “Personalmente, lo ricordo per la serietà e l'autorevolezza quando interveniva alle riunioni della direzione provinciale della Dc alle quali io partecipavo come coordinatore provinciale del Movimento giovanile. E' stato esempio di un modo di vivere la politica e l'impegno nelle istituzioni coerente e attento alle istanze della base”.

"Scompare un altro esponente della buona politica, un esempio operoso di come si può entrare nelle istituzioni rappresentative portandovi i valori di un grande partito popolare. Giuseppe Tonutti fu testimone di un altro tempo, di un più sobrio modo di incarnare l'appartenenza e di considerare rispettosamente la comunità". Lo ha affermato il segretario regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia Salvatore Spitaleri, esprimendo il cordoglio del partito per la scomparsa di Giuseppe Tonutti, udinese, classe 1925, senatore nella VII, VIII e IX legislatura, già presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

"Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Spitaleri - ne ricorda il rigore morale, la capacità di servizio, il senso delle istituzioni e l'attenzione ai temi sociali. Ai familiari, il nostro abbraccio e il nostro profondo cordoglio".