E’ stata pesantemente insultata e minacciata di morte da un utente anonimo che, con un messaggio inviato tramite Facebook, ha riversato parole di odio nei suo confronti. Protagonista del grave episodio Maria Lucis, madre della consigliera del Partito democratico Sara Rosso, che ha già presentato denuncia alla Polizia.

“Avevo pensato di non dire niente, anche per non far preoccupare la mia famiglia e i miei amici, ma la Polizia, al contrario, mi ha consigliato di dare la massima pubblicità a questo fatto" scrive oggi Lucis, denunciando apertamente quanto accaduto.

“Questo messaggio l'ho ricevuto qualche giorno fa, da un utente anonimo", continua Lucis. "Questo è il clima che si è creato in questo Paese. Per carità, questo non è nulla, ma è sintomatico dell'effetto dei 'proclami' di certi galantuomini e della diffusione a tutti i livelli di "notizie" vere o presunte, anche con profili e blog che servono solo a diffondere cattiverie, falsità e odio. Ne conosciamo più di qualcuno, vero?”.

“Udine non è Palermo e queste cose non si sono mai viste prima nella nostra città, dove il clima è diventato molto pesante anche a causa di questi attacchi personali", ci ha detto al telefono Maria Lucis, promettendo di dare battaglia contro questo facile modo di insultare sui social, nascondendosi dietro profili anonimi.