Maltempo: allagamenti e guadi chiusi in Friuli

Piogge intense sulla regione, in particolare tra le 13 e le 15 di oggi, martedì 9 gennaio, quando un fronte freddo associato al sistema depressionario è transitato sulla regione. L'instabilità ha interessato anche la zona montana con rovesci che hanno portato fino a 25 millimetri in un'ora specie sulla fascia prealpina, ma anche in pianura e costa dove si è sviluppata una linea temporalesca.

In Carnia in 12 ore sono caduti fino a 110 millimetri di acqua, 160 sulle Prealpi Carniche, 60 sul Tarvisiano, 90 sulle Prealpi Giulie, 30 sulla pianura, con punte di 70 millimetri sull'alta pianura udinese, 30 millimetri sulla costa lagunare e 15 millimetri sul Triestino. Raffica di vento da record sul monte Rest a 130 km/h.

Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato numerosi disagi nelle zone colpite. Si registrano allagamenti in comune di Gemona, Sauris di Sotto, Tarcento, Osoppo, Udine, Premariacco in località Orsaria. Sulla fascia pedemontana si segnala il dissesto delle difese spondali in alcuni tratti della Provinciale 42 della Val Resia e, in particolare, in comune di Resiutta si è verificata una erosione con interessamento della scarpata stradale.

E’ stato attivato il piano di laminazione della diga di Ravedis che ha permesso di limitare gli scarichi a valle ad una portata massima complessiva di Cellina e Meduna di circa 465 mc/s alle 16, in serata in diminuzione. La portata scaricata dalla diga di Ravedis sul Torrente Cellina è di 193 mc/s, mentre la portata scaricata dalla diga di Ponte Racli sul Fiume Meduna è di 237 mc/s alle 17 in diminuzione. La portata complessiva di Cellina e Meduna, a valle delle dighe, alle 17 è di 415 mc/s in diminuzione.

I livelli del fiume Meduna, nel basso corso a valle di Pordenone, sono in aumento ma al di sotto del livello di guardia. Il Servizio Difesa del suolo della Regione mantiene aperto il Servizio di piena sul Bacino Cellina-Meduna e sul Bacino del Tagliamento per le tratte di competenza. Il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche ha comunicato l’apertura del Servizio di piena sul fiume Tagliamento per i tratti di propria competenza. Sono chiusi i guadi di Murlis nel comune di Zoppola, Rauscedo in comune di Vivaro, Malina in comune di Premariacco.

Nel pomeriggio, dopo le 16, le precipitazioni si sono attenuate ovunque e spostate sulla zona di Trieste, lungo il confine con la Slovenia e sulle Alpi, dove la quota neve è scesa tra i 1000 e1200 metri.

EVOLUZIONE

L'afflusso di aria più fresca in quota dopo il fronte potrà determinare nelle prossime sei ore ancora qualche locale rovescio a causa della residua instabilità atmosferica, in un contesto però di graduale miglioramento. Eventuali rovesci sulla zona montana saranno nevosi oltre i 1000 metri circa sulle Alpi, localmente forse a quote leggermente inferiori, 1400 metri sulle Prealpi. Nella notte le precipitazioni cesseranno del tutto ovunque e i venti saranno in ulteriore attenuazione.