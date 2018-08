"È stata un'allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare nella notte tra sabato e domenica, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari". Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e alle zone più colpite dal maltempo.

"La situazione più complessa è avvenuta proprio in comune di Caneva, nelle due frazioni di Fratta e Stevenà, dove le precipitazioni hanno causato degli allagamenti all'interno di diverse abitazioni: qui, come del resto in tutta la regione, il lavoro dei volontari è stato puntuale nell'aiutare coloro che sono stati colpiti in questa situazione di disagio".

Mentre l'allerta si è conlclusa, Riccardi fa un bilancio degli interventi e annuncia il primo provvedimento urgente. "L'aspetto più serio - spiega il vicepresidente - riguarda il torrente Grava dove abbiamo deciso di intervenire immediatamente: firmerò un decreto per la demolizione e il rifacimento di un ponte che rappresenta un collo di bottiglia. Dopo aver fatto questo, già nei prossimi giorni ci metteremo in contatto anche con la Regione Veneto - annuncia Riccardi - per cercare di gestire i flussi dei corsi d'acqua che in certe situazioni non sono particolarmente conosciuti".

Ora la situazione è in fase di rientro alla normalità e sul posto stanno ancora operando i volontari della Protezione Civile del gruppo comunale di Caneva supportati da alcuni comuni limitrofi.

Già dalle prime ore di domenica mattina Riccardi si è recato, assieme al direttore della Protezione civile regionale Amedeo Aristei, nelle zone colpite e prima del sopralluogo ha incontrato in municipio il sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava. Oltre alla situazione a Caneva, Riccardi ha verificato lo stato del Livenza a Brugnera insieme al sindaco Renzo Dolfi e al consigliere regionale Ivo Moras.

In numerose altre località della pedemontana - ha reso noto la Protezione civile regionale - si sono verificate cadute di alberi: Attimis, Vito d'Asio, Castelnovo, Polcenigo, Cavasso Nuovo, Frisanco, Travesio, Tarcento, Fanna. Il Comune di Premariacco, nel frattempo, ha disposto la chiusura del guado sul torrente Malina.

Super lavoro per il maltempo anche per i Vigili del fuoco. Il Comando di Udine ha effettuato alcuni interventi durante la notte tra sabato e domenica. Per alberi pericolanti gli interventi sono stati a Manzano in via monsignor Emanuele Lodi, a Pasian di Prato in via San Marco Silla - sp 60, a Porpetto, in via Bottecchia a Trasaghis, mentre nel comune di Carlino sulla strada Savalona l'intervento ha riguardato un palo pericolante dell'illuminazione pubblica.

Incendi di modesta entità hanno riguardato impianti elettrici, in particolare in località Case Sparse in comune di Terzo di Aquileia, dove hanno preso fuoco alcuni cavi elettrici aerei, a Tolmezzo in via Luisetti dove l'incendio ha riguardato una cabina di trasformazione e nel comune di Verzegnis dove si è incendiato un quadro elettrico.