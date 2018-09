Piogge, temperature in picchiata e disagi. Ecco riassunto questo sabato decisamente autunnale in Friuli. I disagi maggiori si sono registrati a Latisana con strade e scantinati allagati a causa delle forti precipitazioni della mattinata - fino a 80 i centimetri d'acqua sulla strada -.

In totale sono una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco volontari di Latisana, Lignano, Codroipo e Cividale. Fino a 80 i centimetri d'acqua sulla strada. Al lavoro anche 15 volontari della squadra di Protezione civile.