Vento forte, piogge e temporali anche forti, addirittura grandine sulla nostra regione nelle prossime ore. Oltre a piogge e temporali forti, sulle nostre montagne è prevista addirittura la neve. Si parla di alta quota, tra i 1.700 e i 2mila metri, ma sempre neve è. E pensare alla neve ad agosto fa uno strano effetto.



I primi effetti dell'ondata di maltempo si sono già fatti sentire. I temporali prefrontali hanno causato cadute di alberi nei comuni di Cervignano e Colloredo di Monte Albano, allagamenti localizzati nei comuni di Tarcento, Sequals e Treppo Grande. In questa fase si sono attivate sul territorio 25 squadre comunali e più di 50 volontari.



AGGIORNAMENTO ALLE 19

A partire dalle ore 12 di oggi si sono innescati alcuni temporali inizialmente sulle Prealpi Giulie, in estensione alle Valli del Natisone dove si sono organizzati in un sistema convettivo di tipo "backbuilding" che si è successivamente esteso verso ovest (a fronte di un flusso in quota contrario). Per questo motivo l'evoluzione è stata lenta e ha determinato piogge intorno ai 50 mm in un'ora nella fascia compresa tra l'alta pianura pordenonese, l'alta pianura udinese e il Cividalese, con occasionale grandine. Successivamente tale sistema si è unito ad un nascente cluster di temporali innescatosi sul Veneto in spostamento da ovest verso est sulla pianura friulana, mentre un temporale isolato semi-stazionario si sta sviluppando sulla zona al confine tra Trieste e la Slovenia.

EVOLUZIONE

Il flusso sudoccidentale in quota è via via più instabile e determina con crescente frequenza inneschi di celle temporalesche anche di forte intensità. Tale scenario proseguirà per le prossime 3-6 ore, in concomitanza col passaggio sulla regione di una linea di instabilità prefrontale. In seguito permarrà una certa instabilità atmosferica anche nelle ore notturne.



AGGIORNAMENTO ALLE 18

Il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha firmato, d'intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il decreto che dichiara lo stato di preallarme sul territorio a seguito dell'avviso meteo di criticità idrogeologica per piogge intense e temporali diffusi a partire da oggi e fino a domenica.



"In questo quadro - spiega Riccardi - siamo pronti per il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile e dei volontari che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi e urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei comuni colpiti. Potrà essere inoltre necessario intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime necessità".



A tal fine è stato disposto un impegno di spesa di 210mila euro a copertura degli eventuali primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio.



"Per fronteggiare le conseguenze che potrebbero derivare dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio sono già state rinforzate anche le presenze nel centro operativo di Palmanova per il coordinamento delle eventuali emergenze", spiega Riccardi, rendendo noto che si recherà direttamente a Palmanova per seguire le operazioni.



L'estate sta finendo... forse!

L'estate finirà questo week end? Non proprio. Il bel tempo tornerà, a partire già da lunedì, ma le temperature saranno notevolmente più basse. In poche parole potrebbe essere un addio all'afa, piuttosto che al caldo. E fine agosto, insomma, tornerà il caldo, ma sarà meno intenso e le temperature saranno più contenute.





La Protezione civile del Fvg ha emesso un'allerta meteo. Venerdì e sabato affluiranno correnti sud-occidentali progressivamente più umide ed instabili. Nella notte tra sabato e domenica un marcato fronte genererà una depressione al suolo sull'alto Adriatico.



In considerazione dell'allerta, tanti eventi in programma in regione, dal mare alla montagna, sono stati annullati o posticipati.