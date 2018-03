“La presenza di una sede dei Vigili del Fuoco a Grado è quanto mai necessaria per la buona riuscita degli interventi di soccorso, come ci hanno tragicamente dimostrato l’incidente di Aldo Marocco e come altri casi nei mesi scorsi, ad esempio l’incendio dell’Hotel Plaza” sottolineano gli amministratori. A tal proposito nei giorni scorsi il sindaco Dario Raugna, assieme all’assessore all’urbanistica Fabio Fabris, ha incontrato i rappresentanti sindacali del Comitato regionale della Federazione nazionale sicurezza della CISL e nell’occasione ha appreso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, a causa di una consistente diminuzione di stanziamenti destinati all’assunzione di ‘personale temporaneo’, non ha la possibilità di assicurare l’apertura del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco a Grado per la prossima stagione estiva.

A margine dell’incontro, il Sindaco si è immediatamente prodigato per reperire le risorse necessarie. Oltre ai fondi comunali che erano già programmati e che saranno approvati dal Consiglio comunale nella prossima seduta di bilancio, ovvero 10mila euro oltre alla sede messa a disposizione in via Pampagnola, è stato chiesto subito l’intervento della Regione, che metterà a disposizione 36mila euro, ma soprattutto quello del Prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello, volto a scongiurare un grave disservizio che potrebbe essere arrecato non solo alla comunità di Grado ma anche ai tanti turisti che ogni anno soggiornano nella nostra cittadina. Per garantire la sicurezza e i servizi ai cittadini e cercando di sopperire a carenze e disservizi rilevati sul territorio, l’amministrazione Raugna “ha più volte cercato di dare risposte anche estendendo il raggio di azione in aree di non diretta competenza, ma che comunque vanno esercitate per sopperire ai problemi delle persone che compongono le nostre comunità, come ad esempio quelli relativi alla Sanità a seguito della riforma regionale, vedasi l’istituzione di un servizio navetta gratuito da Fossalon al CAP di Grado, oppure sostenendo tramite contributi la Capitaneria di Porto o come successo in passato i Carabinieri” concludono gli amministratori.