Manuale sul cerimoniale istituzionale: la Regione risponde

La Regione non detta regole di comportamento individuale, ma ha ravvisato l’utilità di dotare i Comuni di uno strumento di supporto alle esigenze di cerimoniale e di protocollo, al fine di agevolare gli stessi nello svolgimento delle loro funzioni sia ordinarie sia straordinarie. Lo comunica l’Ufficio di Gabinetto della Regione, in relazione al libro “Signor/a sindaco. Come fare quando?” che, per iniziativa dello stesso ufficio, è stato inviato ai sindaci del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una pubblicazione che in grandissima parte dà indicazioni utili sul cerimoniale di Stato, in forma semplice e immediatamente fruibile dagli amministratori degli Enti locali, soprattutto quelli che per dimensione non hanno strutture appositamente dedicate.

Il contenuto del manuale è spiegato bene dal titolo completo: “L’ABC del fare bene. Pratico vademecum sul cerimoniale e protocollo degli Enti territoriali a uso dei Sindaci e dei piccoli Comuni”. Il testo può essere considerato una sorta di condensato dei testi classici sul cerimoniale e sulle regole di comportamento istituzionali, di cui il riferimento più conosciuto è il volume di 450 pagine curato da Massimo Sgrelli. Non è un galateo né un manuale di bon ton, e non è indirizzato, come riportato da alcuni media, a insegnare le buone maniere ai sindaci.

Nel dettaglio, il manuale, firmato dal cerimonialista Giovanni Battista Borgiani, consta di 75 pagine ed è diviso in capitoli tematici in cui sono esposte alcune regole essenziali del cerimoniale di Stato, delle modalità di esposizione delle bandiere, l’utilizzo della fascia tricolore, le lettere e la messaggistica istituzionale, le precedenze e i piazzamenti a tavola e nelle sedi istituzionali, l’organizzazione di eventi e cerimonie: tutti elementi che ricorrono nei più ponderosi volumi dedicati al Cerimoniale di Stato. Ha collaborato alla realizzazione di questo vademecum, l’Associazione Nazionale Cerimonialisti degli Enti Pubblici (ANCEP), che lo scorso dicembre lo ha presentato in un incontro promosso da ANCI Veneto, indicato principalmente per sindaci ed amministratori di Enti Pubblici.

Nella valutazione che ha portato a offrire ai sindaci dei Comuni della regione un agile strumento di conoscenza di alcune regole basiche del cerimoniale ha contribuito anche il fatto che spesso i Comuni si rivolgono all’ufficio del Cerimoniale della Regione per avere indicazioni in merito. Relativamente alle indicazioni riportate nel manuale, ve ne sono alcune, pertinenti alla buona educazione e all’igiene, che hanno dato adito a polemiche francamente eccessive e spesso strumentali, trattandosi di brevi inserti di poche righe su un corpus molto più ampio.