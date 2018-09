Friuli Venezia Giulia Strade SpA informa che per lavori di manutenzione straordinaria dalle ore 9,00 di venerdì 7 settembre sarà istituito un senso unico alternato lungo la SS 52 “Carnica” dal km 0+800 al km 1+160 in prossimità del ponte sul fiume Fella nei comuni di Amaro e Venzone.



Il senso unico alternato sarà regolato da impianti semaforici con tempi di attesa della durata massima di circa 4 minuti.



L’impresa esecutrice dei lavori, oltre a provvedere alla posa di tutta la segnaletica di obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché della segnaletica temporanea di pericolo ed indicazione conformemente a quanto indicato nel Decreto 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, effettuerà il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito di mezzi di soccorso, forza pubblica, ecc.) o in caso di particolari intensità di traffico.