Incidente, questa mattina, a Manzano, in via della Libertà. Marito e moglie, entrambi di 30 anni, avevano portato a scuola la loro bimba e stavano camminando in direzione del centro quando il conducente di una Fiat Marea, nel tentativo di evitare un'altra auto, è letteralmente salito sul marciapiede, investendo la coppia.

Sul posto è atterrato l'elicottero sanutario ed è giunta anche un'ambulanza: i due mezzi hanno trasportato i coniugi in ospedale a Udine, entrambi accolti nel reparto di neurochirurgia, trattati per un serio trauma cranico. Per la viabilità e i rilievi tre pattuglie della Polizia locale di Manzano.