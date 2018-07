Contrariamente a quanto accade a livello nazionale, in Friuli Venezia Giulia il mercato immobiliare mostra chiari segnali di ripresa a guardare i prezzi medi richiesti da chi vende o affitta casa. Questa è la maggiore evidenza dell’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it), relativo al primo semestre del 2018. Secondo l’analisi del portale il prezzo medio richiesto in regione, pari a 1.466 euro al metro quadro, è aumentato dello 0,7% nei primi sei mesi dell’anno, mentre sono cresciuti dell’1,9% i canoni d’affitto.

Se questo è il quadro generale relativo all’andamento dei prezzi in regione, cambia quello delle singole città del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il settore delle compravendite è soltanto Trieste a registrare ancora un trend al ribasso nei prezzi richiesti: nel capoluogo della regione la variazione semestrale è stata pari al -0,6%, pur restando la più cara con una media di 1.443 euro al metro quadro.

Sono stabili i valori delle case a Pordenone, dove per l’acquisto si chiedono mediamente 1.230 euro/mq. Risultano in aumento i prezzi richiesti a Udine (+0,7%) e a Gorizia (+1,8%). Quest’ultima, nonostante la crescita, resta la città più economica con un prezzo medio al metro quadro che non arriva a superare la soglia del 1.000 euro (968 euro/mq).

A livello regionale il mercato delle locazioni mostra canoni d’affitto che hanno ripreso a crescere e questo trend coinvolge la maggior parte delle città capoluogo di provincia. L’unica eccezione è rappresentata da Gorizia, dove in sei mesi si è rilevato un calo del 3,2%. L’aumento record, di contro, è quello rilevato a Pordenone (+6,6%), seguita da Udine (+2,8%) e Trieste, dove l’incremento semestrale si è fermato allo 0,7%.

Per quanto riguarda gli affitti, per un bilocale da 60 metri quadrati la cifra mensile record della regione si richiede a Trieste, con una media di 478 euro; seguono a breve distanza Udine, con circa 450 euro, e Pordenone con 423 euro. La città più economica per chi vuole affittare casa è Gorizia, dove bastano poco meno di 370 euro al mese per un bilocale.