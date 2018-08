Maxi operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di sei persone e al sequestro di 45 chilogrammi di marijuana tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'operazione antidroga è stata condotta nelle ultime settimane dalla Procura di Trieste. Mesi fa un cittadino nigeriano di 32 anni è stato notato dalla Polizia mentre spacciava droga fingendo di chiedere l'elemosina fuori dall'ospedale Maggiore di Trieste.



Il giovane mascherava la sua attività di spaccio con la questua. Le indagini hanno così potuto ricostruire il percorso di approvigionamento dello stupefacente. Lo straniero si spostava con la droga da spacciare quotidianamente da Udine a Trieste, dove si fingeva per mendicante. Il 18 agosto è stato arrestato per possesso di droga e condotto in carcere. Nel frattempo la Squadra Mobile di Udine ha arrestato un 25enne, anche lui nigeriano, che si ritiene essere il fornitore del finto mendicante di colore. Il giovane, bazzicava la zona della stazione ferroviaria, ed è stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana.



Grazie alla collaborazione con le Squadre mobili di Venezia, Padova e Vicenza, gli agenti di Trieste hanno messo a segno altri sequestri e arresti. A Padova due nigeriani di 23 e 24 anni sono finiti in manette per spaccio e la polizia ha sequestrato in tutto 12 chili di marijuana. A Mestre, poi, è finito in manette un altro cittadino nigeriano, di 30 anni, sorpreso mentre trasportava 20 chili di stupefacente. Oggi a Vicenza l'ultimo arresto in ordine cronologico. In manette ancora un cittadino nigeriano di 24 anni trovato in possesso di 11 chili di droga.