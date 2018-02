La Guardia di Finanza di Monfalcone, grazie a oltre un anno di indagini, ha scoperto una vera e propria ‘fabbrica del falso’, che ha portato al sequestro di oltre 1.500 articoli e accessori di abbigliamento con marchi contraffatti. Prodotti che, sul mercato, avrebbero fruttato oltre 100mila euro. Sono stati sequestrati anche 40 smartphone, tablet e PC usati per la vendita e 14 carte pre-pagate usate per l’acquisto dei capi.

L’operazione, denominata ‘Via della Seta’, era partita dall’ispezione di un’auto, guidata da un triestino, nella quale c’erano accessori e capi contraffatti, con i marchi di note griffe italiane e internazionali. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al venditore, un uomo residente a Grado. In casa sua, nascondeva una scorta di merce, tutta con loghi falsificati.

Le indagini – con intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari - hanno permesso di ricostruire la filiera criminale, che partiva dall’hinterland napoletano, dove la merce veniva prodotta e commercializzata a livello nazionale. Grazie alle perquisizioni in provincia di Napoli, ma anche in diverse regioni di Italia (Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Basilicata), sono stati disposti ulteriori sequestri e si è scoperto che, per la produzione, il gruppo usava, all’interno di un garage-magazzino a Napoli, un macchinario “cappa flash”, che permetteva di stampare i loghi, poi applicati sui capi. Per la commercializzazione, invece, veniva utilizzato Facebook, dove si pubblicizzavano i prodotti e s’intrattenevano i rapporti commerciali con i vari intermediari e clienti finali, a cui la merce veniva spedita tramite corriere espresso.

A oggi, risultano indagate 40 persone per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Per 16 di questi (residenti in Campania) dediti alla produzione e alla prima commercializzazione, è stata riconosciuta anche l’ipotesi dell’associazione a delinquere. Inoltre, per il gradese, individuato come “referente” del sodalizio e “addetto” all’illecita commercializzazione nell’Isontina, il Gip di Gorizia ha disposto la carcerazione.