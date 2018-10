Anno 2018: come è possibile morire a 16 anni nel bagno di una stazione per overdose di eroina? In questi giorni se lo sono chiesti tutti in Friuli: coetanei, genitori, insegnanti, forze dell’ordine, politici… Il caso drammatico della studentessa di Jalmicco morta nei bagni della stazione, a Udine, ha gettato in faccia a tutti noi una matassa di questioni che non vedevamo (o non volevamo vedere), dal ritorno di droghe che si pensavano abbandonate, allo spaccio capillare sul territorio, al disagio giovanile che trova nuovamente nel ‘buco’ una via di fuga dalla realtà.

“Oltre allo sgomento dobbiamo chiederci cosa possiamo fare di più. Ai giovani bisogna dare più fiducia nel futuro e nel confronto con il mondo degli adulti” spiega Enrico Moratti, direttore del Servizio tossicodipendenze (Sert) di Udine, intervenuto alla trasmissione Elettroshock su Telefriuli.



“In un anno – aggiunge - prendiamo in carico 1.200 persone con problemi di sostanze stupefacenti: il 60-70% con problemi da oppiodi, come l’eroina, il 20-30% per cannabinoidi e il restante per altri tipi di sostanze. Quel che ci colpisce è che se da una parte abbiamo una quota consolidata, cioè persone che si portano dietro da molti anni il problema della dipendenza, dall’altro nonostante l’allarme abbastanza elevato, ma evidentemente non a sufficienza, ci troviamo nuovi utenti tra giovani adolescenti”.



Un altro dato agghiacciante è quello riferito ai minori in carico ai Dipartimenti di salute mentale per disturbi psichici da uso di sostanze psicoattive (droghe): 278 ragazzi.

“Quello che sta succedendo – conclude Moratti - è che è cambiata la modalità di utilizzo eroina, la si usa in vena solo quando si è avanti. Nella maggiore parte dei casi di fuma e si sniffa che nell’immaginario di chi la sua significa non esserne dipendenti. Poi, però, ti ritrovi dentro fino al collo…”



“I ragazzi conoscono tutto sulle droghe, mentre le loro famiglie non conoscono niente, sono completamente impreparate” commenta così Lucio Tonelli, di Sacile dell’Associazione nazionale genitori per la lotta alla droga, lui stesso travolto dalla tossicodipendenza della figlia, per fortuna uscita dal tunnel.



“Nell’attività di prevenzione – continua – bisognerebbe informare ed educare anche le famiglie, non solo i ragazzi. E ai genitori suggerisco di guardare negli occhi i propri figli, di controllare i loro orari, se serve anche guardare dentro i loro zainetti, prima che sia troppo tardi. Dare loro delle regole. I genitori devono mostrare ai figli ‘una faccia sola’, cioè devono essere d’accordo su idee condivise, bisogna essere fermi, capaci di mettere paletti quando serve e di mantenere i propositi. A volte bisogna essere severi”.