Martedì 23 ottobre è stata un’altra giornata tragica in Friuli. Due giovani hanno perso la vita, morendo di lavoro. La prima tragedia ha duramente colpito la comunità di Ovaro: a spegnersi è stato Patrick Cattarinussi, 35 anni, dipendente della cartiera Rino de Medici. Il giovane operario, sposato da pochi mesi, è rimasto schiacciato da un macchinario, riportando un violento trauma cranico. Per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

L’azienda ha annunciato la fermata di tutti gli impianti dello stabilimento in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, alla quale si è immediatamente stretta tutta la comunità, a partire dal Sindaco Mara Beorchia, sconvolta dalla notizia. E anche lo sport si è fermato: le previste manifestazioni in onore di Annemiek Van Vleuten, la campionessa olandese che quest’estate ha trionfato nella tappa del Giro d’Italia femminile sullo Zoncolan, sono state rimandate, proprio per rispettare il dolore della famiglia, alla quale è andato subito il pensiero di Enzo Cainero, Beppe Rivolta e della stessa ciclista.

Destino altrettanto tragico per Riccardo Zancani, 27enne originario di San Daniele ma residente a Udine, che è rimasto incastrato tra le lamiere, lungo la A4, mentre stava andando a un colloquio di lavoro. Il giovane – che lascia i genitori e quattro fratelli – viaggiava da solo su una Opel quando, all’altezza di Campolongo-Tapogliano, in direzione Venezia, ha tamponato un mezzo pesante, finendo con l'auto sotto il tir. Anche per lui sono stati inutili i tentativi di rianimazione.

Quello delle morti per lavoro non è, purtroppo, un fenomeno nuovo, ma una tendenza che ha già caratterizzato il 2017 e che, quest’anno, si è drammaticamente accentuata, hanno ribadito i sindacati, ricordando che tra gennaio e agosto gli infortuni in regione sono cresciuti del 4% rispetto all'anno precedente, con 11.376 casi denunciati, di cui 21 mortali, contro i 19 dei primi 8 mesi del 2017.