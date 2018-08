Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Pordenone e che sarà eseguita domani nell'istituito di anatomo-patologia dell'ospedale di Spilimbergo, a chiarire le cause della morte di Donato Maggi, l'operaio di 37 anni, originario di Taranto e residente a Ragogna, che martedì mattina ha perso la vita nel suo primo giorno di lavoro, da interinale, all’interno del cementificio di Fanna.

L’uomo aveva appena iniziato la sua collaborazione con la ditta esterna Friul Montaggi Srl di Porpetto. Era arrivato di prima mattina, assieme al titolare e a un altro collaboratore. Al momento della tragedia era da solo nella cabina elettrica, dove stava allestendo una 'zattera' per spostare un macchinario.

La prima ipotesi, per la quale propendono i Carabinieri di Spilimbergo e il personale dell'Azienda sanitaria, sul posto per le indagini, indica come possibile causa del decesso una folgorazione, ma non si può ancora escludere del tutto un malore. Spetterà, quindi, all’esame autoptico dare una risposta definitiva su quanto accaduto.

Anche le organizzazioni sindacali chiedono di fare chiarezza. Felsa Cisl Fvg e Filca Cisl Fvg, nell’esprimere il proprio cordoglio, hanno ribadito un fermo ‘basta’ alla serie di gravi infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi mesi in Friuli Venezia Giulia, annunciando che andranno a fondo per approfondire la vicenda, sulle cui circostanze ci sono molti punti da chiarire.

“Là dove ci sono appalti, terziarizzazioni ed esternalizzazioni si crea un terreno di per sé nefasto per le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, e più in generale sul rispetto dei diritti”, dichiara Gianni Bertossi, responsabile regionale del Nidil, la struttura della Cgil che rappresenta e tutela i lavoratori atipici, tornando sulla tragica morte di Fanna.

“La precarietà è fonte di rischio anche per la vita” ha ribadito Bertossi, ricordando anche la recente commemorazione, il 20 luglio, dell’operaia interinale Marianna Di Domenico, morta sul lavoro nel 2004 nello stabilimento giuliano di Pasta Zara.

Oltre ad esprimere il cordoglio ai familiari e a sottolineare con forza l’importanza delle rivendicazioni che sta portando avanti la Cgil regionale sul fronte della lotta agli infortuni, Bertossi rimarca che sono ben tre le aziende coinvolte nel tragico infortunio di Fanna: “L’agenzia per il lavoro, l’azienda per cui lavorava la vittima e quella dove stava svolgendo il lavoro al momento della tragedia, un vero e proprio labirinto”.