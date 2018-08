Profondo dolore nella comunità di Pordenone alla notizia della morte, ieri, di Mauro Brusadin, detto “Papu”, spirato all’ospedale Santa Maria degli Angeli dopo una breve malattia a 74 anni.

Laureato in Lettere era stato insegnante in particolare al Kennedy e al Liceo Classico Leopardi. Ma oltre alla scuola la sua grande passione era il calcio. Dopo aver vestito le maglie di Pordenone, Tevere Roma, Como, Conegliano aveva allenato in regione Sacilese, Fontanafredda, Tamai, Prata e lo stesso Pordenone. Sempre impegnato nell’attività culturale cittadina lascia la moglie e tre figli.

A ricordarlo con particolare affetto, oggi, sono Ramiro Besa e Andrea Appi, in arte “I Papu”. Nome che il duo comico aveva preso proprio da Brusadin, avuto come insegnante sui banchi del Kennedy. “Con lui avevo un rapporto speciale – ricorda Appi – mi ha dato molto come insegnante, tanto che portai italiano come prima materia alla Maturità. E al Kennedy era una rarità. E poi lo incrociavo anche sui campi di calcio, io da giocatore e lui da allenatore”.

“Ci mancherà molto – dicono Appi e Besa – abbiamo cominciato a chiamarci “Papu” tra noi, prima di diventare un duo comico, quando a scuola ci divertivamo a fare imitazioni e al momento di sceglierci un nome è stato istintivo optare per i Papu. E Brusadin era contento, ci chiedeva i diritti d’autore, scherzando. Insegnanti così – concludono – non se ne trovano facilmente eppure ce ne sarebbe molto bisogno”.