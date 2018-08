Scontro auto-moto nel primo pomeriggio a Muzzana del Turgnano. Poco prima delle 14, per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione nella rotonda di via Palazzolo, che porta in via Pocenia, sulla statale 14.

Ad avere la peggio il centauro che ha riportato un trauma cranico. Sul posto i sanitari del 118: il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso di Latisana.