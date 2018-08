Incidente mortale nella notte sulla Pontebbana, alla ro-tonda che separa viale Tricesimo e via Nazionale, nei pressi del ristorante Là di Moret.

Un motociclista di 35 anni, Nicola Cecchini di Porpetto, mentre viaggiava in direzione Nord in sella alla sua Suzuki ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada riportando ferite molto gravi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe di sanitari giunta sul posto dall’ospedale di Udine e Cecchini è morto sul posto. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Al vaglio della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale la dinamica dell’incidente.