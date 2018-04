Touch screen, monitor orizzontali, esperienze di realtà aumentata, Visori Vr a 360 gradi, ricostruzioni in 3D delle zone di trincea, app dedicate per smartphone, ricostruzioni ambientali e riproduzione di suoni ambientali originali: questo e molto altro andrà a comporre il nuovo volto del comprensorio del Monte San Michele, per favorire una fruizione in chiave storico-turistica a zero impatto ambientale.

E' il primo di una serie di progetti culturali e turistici ecosostenibili

Si tratta della prima mossa del progetto Fondazione CariGo Green, un nuovo piano della realtà filantropica isontina con l’obiettivo di promuovere un approccio contemporaneo ed esperienziale verso la memoria e i beni culturali patrimonio del territorio.

Sarà una nuova esperienza per i visitatori del Museo storico del Monte San Michele, con azioni che valorizzano la ricorrenza del 2018 come conclusione delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra e l’inizio di un nuovo progetto per il futuro. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Intesa Sanpaolo e alla collaborazione del Ministero della Difesa Onorcaduti, del Comune di Sagrado, della Regione e PromoturismoFvg.

L’obiettivo è quello di presentare non tanto gli eventi bellici, ma di restituire al visitatore la vita e gli ambienti di allora, le storie personali che si sono intrecciate su quel monte, in quelle trincee. Tre i focus individuati. Il primo, nella sala interattiva iniziale, è dedicato alla presentazione dei contenuti dello spazio museale attraverso schermi touch alle pareti: uno, in particolare, sarà dedicato alla ricostruzione in 3D del sistema di trincee del Monte San Michele, per esplorare le postazioni, le gallerie di collegamento e gli spazi di vita quotidiana.

Il secondo, nella sala successiva, sarà dedicato alla realtà virtuale Vr: 15 postazioni con visori e cuffie consentiranno ai visitatori un vero e proprio tuffo nei luoghi della vita quotidiana di allora.

Nella terza sala è prevista infine la ricostruzione di un ambiente reale del tempo, con oggetti dell’epoca: non mancherà anche qui un aspetto di alta tecnologia, con una finestra digitale che consentirà un salto temporale negli ambienti del 1918.

Anche gli spazi esterni della zona Monumentale saranno arricchiti con interventi virtuali. La Galleria della Cannoniera, luogo di per sé già di alta suggestione, sarà arricchita da un sistema audio di riproduzione di suoni originali e di una funzione di realtà aumentata da fruire con il proprio device.

Anche nella parte delle trincee la app realizzata per arricchire di contenuti il contesto naturale consentirà di ricevere sul proprio schermo i volti e le storie dei soldati.

Sempre all’esterno, sempre grazie alla realtà virtuale, due dei cannocchiali puntati sul Monte San Michele offriranno uno spettacolo inedito: la visione della linea del fronte di cento anni fa, come se fossimo affacciati al parapetto di una trincea nel 1918.

Il progetto del riallestimento della zona Monumentale del Monte San Michele sarà ultimato e aperto al pubblico entro il prossimo mese di giugno.