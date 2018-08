La scorsa notte la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri ha effettuato un intervento di soccorso assieme ai tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo per un uomo, M. (nome ) C. (cognome) del 1969 di Fonte di Asolo (TV) ma originario della Val Pesarina, di cui è stato segnalato il mancato rientro dai parenti. L’allarme è scattato intorno alle 23 su chiamata di questi ultimi che lo attendevano a casa in Val Pesarina. La sua auto è stata presto individuata lungo la strada di detta valle nei pressi della chiesetta Culzei da dove nasce una traccia di sentiero non segnato che raggiunge il Rifugio De Gasperi, sulla base delle informazioni fornite dai parenti. E’ stato poi grazie all’aiuto del gestore del rifugio e alla collaborazione di alcuni scout accampati a Passo Siera, i quali lo hanno visto il primo a pranzo e i secondi a buio fatto mentre rientrava a valle, che è stato possibile restringere l’area di ricerca e ritrovarlo nei pressi di alcuni stavoli a quota milleduecento di altitudine in località Cueste dal Mus. L’uomo si era attardato per cercare funghi ed era stato colto dal buio, scaricando il cellulare e non potendo più avvisare i parenti a casa: non disponendo di una torcia frontale aveva deciso di fermarsi e attendere il giorno. L’intervento, a cui hanno preso parte dieci soccorritori, si è concluso alle tre e mezza del mattino riconducendo l’uomo sano e salvo alla sua auto.