Rocambolesco inseguimento, nella notte, a Muggia. Una donna di 43 anni è stata arrestata dai Carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La donna era in auto con un’amica, quando i militari le hanno intimato l’alt per un controllo. Incurante dell’ordine, la guidatrice ha proseguito la marcia. La pattuglia dell’Arma si è quindi lanciata all’inseguimento, riuscendo a fermare l’auto poco dopo.

Ma la donna, non appena i Carabinieri le hanno chiesto i documenti, ha dato gas ed è ripartita. Nuovamente raggiunta e fermata, ha iniziato a inveire contro i militari. Non paga, la 43enne ha aizzato loro contro anche i due cani di grossa taglia che trasportava sul sedile posteriore. Uno dei due, sceso con un balzo dalla macchina, ha morso un Carabiniere, ferendolo a una gamba e al torace. La donna ha così tentato di approfittare della situazione per darsi di nuovo alla fuga. Ma è stata bloccata.

Il militare ferito, medicato al pronto soccorso, è stato sottoposto anche alla profilassi anti-rabbica. La donna, invece, è stata posta agli arresti domiciliari.