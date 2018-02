Venerdì 16 febbraio tardi gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza presso la Stazione Centrale di Trieste, hanno notato un anziano signore che si aggirava tra i marciapiedi che separano i binari.

Avvicinato dagli operatori, l’anziano è stato identificato: si tratta di G.P. di 90 anni, residente a Roma. Da un rapido controllo emergeva che lo stesso, già nel 2014, si era allontanato dal suo domicilio ed era stato poi rintracciato lontano da casa.

Compresa la delicata situazione e vista la tarda ora e le rigide temperature esterne, G.P.è stato invitato ad accomodarsi negli uffici della Polfer. Nel frattempo sono stati rintracciati e avvisati i figli, i quali, a Roma, constatata la sua assenza, si erano già attivati per iniziare le ricerche del padre scomparso da casa.

Nel corso della notte il signor G.P. restava dunque volontariamente ospite degli agenti della Polferà.

Gli operatori si prendevano infatti cura dell’anziano rifocillandolo e tranquillizzandolo sino all’arrivo della figlia che, nelle prime ore della mattina di sabato, è arrivata in macchina da Roma e ha potuto riabbracciare l’anziano genitore ringraziando gli agenti per il loro operato, la loro professionalità e la sensibilità dimostrata.