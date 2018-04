Per consentire a Geoprotection, impresa appaltatrice dei lavori urgenti per l’eliminazione del pericolo di caduta massi, l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni di chiodatura e posa della rete metallica sulla parete sovrastante la Galleria Naturale, Friuli Venezia Giulia Strade comunica che venerdì 27 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, la Strada Costiera SR 14 sarà chiusa al traffico.



Nella mattinata la Strada Costiera rimarrà pertanto chiusa in entrambe le direzioni di marcia, dal km 137+900 (fine dell’abitato di Sistiana) al km 147+600 (bivio di Miramare) – esclusi frontisti -, con deviazione del traffico lungo la viabilità adiacente. Sarà invece istituita in prossimità della galleria naturale (dal km 140+000 al km 141+350 – Filtri di Santa Croce) l’interdizione totale alla circolazione di veicoli e pedoni con presidio fisso di personale ai varchi.



Per agevolare la fluidità del traffico anche sulla NSA 56 “di Sistiana” sulla rampa in direzione Trieste (quindi verso la SR 14) sarà istituita l’interdizione temporanea al pubblico transito con deviazione sulla viabilità adiacente, mentre sulla SS 14 “della Venezia Giulia” in località Sistiana incrocio con SP1 sarà posta adeguata segnaletica delle chiusure sopra riportate.

L’orario di riapertura della SR 14 potrà subire variazioni in funzione della possibile conclusione anticipata delle lavorazioni.