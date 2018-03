Si è concluso l’atteso intervento di messa in sicurezza del traffico ciclopedonale in prossimità della rotatoria sulla Sr 56. Un’opera che permette il collegamento con la rampa del sottopasso e il resto dell’infrastruttura che conduce al piazzale antistante il cimitero comunale e realizzata grazie alla convenzione stipulata tra la società Friuli Venezia Giulia Strade e il Comune di Buttrio. L’intervento, costato circa 70mila euro, era indispensabile per rendere funzionale la ciclabile esistente e soprattutto per mettere in sicurezza i cittadini che si recano, a piedi o in bici, dall'altra parte della strada regionale per raggiungere il cimitero comunale o le località di Camino e Caminetto.

“Pochi metri - ha annunciato il sindaco Giorgio Sincerotto - che permettono a ragazzi e famiglie di Camino di recarsi a Buttrio in tutta sicurezza e che contribuiscono ad unire le due comunità di Buttrio e Camino da sempre divise dal passaggio della strada regionale 56. I lavori sono stati effettuati da Friuli Venezia Giulia Strade mentre il Comune, che si è occupato dell’iter espropriativo, spetterà in futuro la manutenzione dell’infrastruttura”.