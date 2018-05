Nuove asfaltature in Comune di Ruda con il rifacimento di manti stradali che interessano tre aree di parcheggio: vicino alla palestra, il parcheggio limitrofo alla scuola dell'infanzia e il parcheggio pubblico di via Gorizia, all'ingresso di via degli alpini. Di maggiore importanza è il rinnovamento del tratto di asfaltatura della pista ciclabile che collega Ruda a Villa Vicentina.

L'intero ammontare degli interventi è di quasi novantamila euro.



Particolarmente soddisfatto il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, che riguardo agli interventi si sofferma sull'importanza del riasfaltatura della pista ciclabile. "Quando eseguimmo la pista ciclabile, più di 20 anni fa, ero alla prima esperienza di amministratore e giovane assessore ai lavori pubblici. Allora non era ancora diffusa la cultura di promuovere queste opere sul territorio. Il tratto Ruda- Villa Vicentina è stato praticamente il primo esempio. Non nascondo che ci furono anche tensioni e raccolte firme di molti contrari a questa opera che oggi tutti considerano come necessaria."



Le piste ciclabili sono vere e propri interventi di messa in sicurezza delle strade tanto trafficate.

"Nel nostro caso, tra via Aquileia di Ruda fino a Villa Vicentina, abbiamo una strada molto pericolosa per traffico e velocità. Solo permettendo la separazione tra il flusso ciclopedonale e il traffico a motore si può dare migliore sicurezza a tutti. Nella Bassa ci sono tantissime piste ciclabili che hanno creato una rete di fruizione del territorio e di messa in sicurezza stradale. La nostra esperienza è stata ampiamente condivisa da tanti con successo e collaborazione e, in una zona che può vantare grande potenzialità di interesse turistico, questo rappresenta un valore aggiunto. Siamo convinti che il rilancio del territorio possa passare attraverso anche questa offerta di servizi ed è il principio che stiamo seguendo con grande collaborazione tra i comuni dell'UTI. Riteniamo pertanto di continuare a progettare piste ciclabili, cercando di manutenere al meglio quelle esistenti."



Ecco perché dopo aver completamente rifatto la palizzata e riasfaltato questo tratto si procederà con la programmazione di interventi futuri.