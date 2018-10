Nuove nomine alla Segreteria Provinciale della Fsp Polizia di Udine dopo le dimissioni arrivate per pensionamento del segretario Paolo Zanzero. Al suo posto è stata nominata da Roma il dirigente sindacale, l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Cinzia D'Orlando. D'Orlando, che proviene da altra Sigla Sindacale, oltre a godere di stima all'interno dell'ambiente sindacale udinese ha un ottimo profilo e bagaglio professionale. Attualmente in servizio presso la IV Zona Polizia di Frontiera, come il suo predecessore, ha prestato servizio alle Volanti di Milano per quattro anni, ha lavorato presso il valico autostrade di Tarvisio ottenendo sempre meritate attenzioni e compiacimenti dall'amministrazione.

La nomina di Cinzia D'Orlando segue la ristrutturazione regionale messa in essere da un numero non indifferente di molti colleghi fuoriusciti dal COISP i quali hanno preferito unirsi alla Fsp già Ugl Polizia di Stato.

A Cinzia D'Orlando i migliori auguri di buon lavoro dai colleghi della FSP già presenti in Friuli e della Segreteria Generale diretta da Valter Mazzetti, il Segretario Nazionale responsabile Fvg, Eduardo Dello Iacono unitamente al suo Vice Segretario Nazionale Raffaele Padrone, già noto e apprezzato sindacalista friulano.