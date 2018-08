30 pachistani, tutti senza documenti, che non erano noti alle Forze dell'ordine, tra i 500 ospiti all'interno dell'ex Caserma Cavarzerani. E' questo il risultato del controllo, effettuato dalla Polizia di Stato, nella più grande struttura di accoglienza a Udine.

Gli agenti si sono presentati ai cancelli dell'ex caserma questa mattina, controllando tutti gli occupanti della struttura. Al termine dei controlli sono stati censiti all'interno della struttura circa 500 richiedenti asilo, nonostante una capienza ordinaria quantificata in 300. Altri 80 poi si trovano nell'ex caserma Friuli, facendo salire il numero di richiedenti asilo nelle grandi strutture cittadina a circa 600.

I 30 pachistani sconosciuti alle Forze dell'ordine sono stati tutti trasportati in Questura, dove sono stati fotosegnalati. Sono stati fotografati, gli sono state prese le impronte digitali e sono state avviate le pratiche per il permesso di soggiorno temporaneo. Tutti e trenta hanno richiesto l'asilo politico in Italia e dovranno rimanere all'interno del territorio comunale per tutta la durata delle pratiche, o rischieranno di vedersi annullare l'iter per l'asilo.

I controlli della Polizia si sono intensificati con l'incremento degli arrivi dalla rotta balcanica, che ha in Udine il primo porto e il primo accesso all'Italia. Nelle ultime ore infatti sono stati contati 25 nuovi arrivi.