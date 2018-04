Bluenergy Group, player di riferimento nella fornitura di luce e gas con sede a Udine e in forte espansione nel Nord Italia, ha inaugurato oggi nel cuore di Udine il suo primo flagship store per la vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese.

Al taglio del nastro, aperto a tutta la cittadinanza, hanno preso parte Alessandro Venanzi, Assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Udine, Alberta Gervasio, Direttore Generale di Bluenergy Group e Andrea Camovitto, Responsabile Commerciale Divisione Retail di Bluenergy Group.

Hanno inoltre partecipato all'inaugurazione Gabriele Angella e Ali Adnan, difensori dell'Udinese Calcio, di cui Bluenergy è back jersey sponsor ed energy partner, e la storica voce delle telecronache delle partite della Nazionale Italiana, Bruno Pizzul.

Il nuovo punto vendita, in via Savorgnana 19, è situato nel cuore di Udine, in un'area strategica che rappresenta la zona dei servizi e che raccoglie gli uffici delle maggiori istituzioni ed enti della città. Un negozio che non è semplicemente una vetrina del brand, ma un flagship store che mette al centro l'utente con le sue esigenze, in un'ottica di radicamento sul territorio e di vicinanza al cliente su cui da sempre Bluenergy ha impostato la gestione del rapporto con la clientela.

Il nuovo flagship store si caratterizza per essere uno spazio multifunzionale e contemporaneo dove i clienti potranno conoscere le migliori offerte di Bluenergy, ricevere assistenza nel pre-vendita con servizi per la lettura della bolletta, per l’individuazione dell’offerta di luce e gas più conveniente e per la stipula dei contratti, nonché per richiedere assistenza nel post vendita e nei servizi post-contatore e apprendere tutte le novità legate al mondo dell'energia. È inoltre presente uno spazio espositivo per i prodotti Bluenergy Assistance e Bluenergy Home Service, per offrire una gamma completa dei servizi proposti che fanno di Bluenergy una multi-utility capace di rispondere alle necessità degli utenti in ogni aspetto della vita quotidiana.

“Oggi inauguriamo uno spazio che è molto più di un punto vendita – ha dichiarato Andrea Camovitto, Responsabile Commerciale Divisione Retail di Bluenergy Group – È' il nostro primo flagship store nel cuore della città in cui Bluenergy è nata e in un'area strategica e di grande interesse dedicata ai servizi. Questa apertura rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo che si struttura su due linee guida: il radicamento sul territorio e il rafforzamento della relazione diretta con la clientela. La peculiarità del nuovo flagship store è proprio quella di coniugare in uno spazio moderno e multifunzionale un’offerta a 360° che va dai servizi di fornitura luce e gas alla gamma dei servizi post contatore sinergici al business della vendita per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata. Un punto vendita con cui vogliamo consolidare il nostro progetto finalizzato a garantire una presenza capillare e un’assistenza di qualità ai nostri clienti, attraverso una politica di presidio del servizio pre e post vendita che punta sulla prossimità e sulla costruzione di un rapporto di fiducia con la clientela.”

Con l'apertura del nuovo flagship store nel cuore di Udine, Bluenergy Group mette a disposizione un servizio che privilegia il rapporto personale e diretto con il cliente in spazi appositamente pensati e strutturati per accogliere gli utenti e per valorizzare al meglio la gamma dell'offerta e dei servizi proposti.

L'arredamento e il design sposano l'immagine aziendale nella scelta dei colori che definiscono la Brand Identity del Gruppo: lo spazio interno è caratterizzato dai toni del bianco su cui risaltano i colori istituzionali che vengono richiamati come elemento decorativo all’interno e all’esterno del punto vendita, diventando anche il filo conduttore che lega il nuovo store agli altri punti vendita sul territorio.

All'interno del punto vendita sono inoltre presenti un corner dedicato ai bambini e uno spazio interamente dedicato ai tifosi dell'Udinese Calcio, che sarà la vetrina per far conoscere tutte le iniziative messe in campo da Bluenergy Group per supportare la passione dei tifosi bianconeri, come le novità introdotte dalla stagione 2017/2018 tra cui la possibilità di pagare l'abbonamento in bolletta, lo speciale concorso Games of Goals, attraverso cui Bluenergy ha messo in palio 5 abbonamenti Vip Club, e il concorso Instant Win che, con un semplice click, permette di vincere per ogni partita in casa alla Dacia Arena 4 coppie di biglietti in tribuna centrale.

Per agevolare gli utenti e andare incontro alle esigenze di una clientela diversificata, il punto vendita osserverà la flessibilità d’orario dei negozi e sarà aperto con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì

8,30 – 14,00

14,30 – 17,00