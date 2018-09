Giovedi 20 settembre, alle 10, in piazzetta S. Cristoforo avrà luogo la seconda misurazione delle polveri sottili a cura dei volontari delle associazioni Alpi e Abicitudine. L'iniziativa, che si inserisce nel programma di Fiab Udine Abicitudine per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2018, fa seguito alla prima misurazione, effettuata il 25 luglio scorso nello stesso luogo e in condizioni metereologiche comparabili.



Come è noto, fra la prima e la seconda misurazione, precisamente il 1° agosto, è entrata in vigore la sperimentazione di sei mesi decisa dal Comune di Udine, che prevede l’apertura al traffico privato motorizzato di via Mercatovecchio, via Manin e via Vittorio Veneto, oltre che di alcune vie adiacenti.



La misurazione di questa mattina ha dunque l’obiettivo di comparare la situazione delle emissioni inquinanti prima e dopo l’inizio della sperimentazione, e fornire quindi alla cittadinanza solidi elementi conoscitivi per una prima valutazione della sperimentazione stessa.