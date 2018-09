Massima attenzione del Governo nazionale sull’omicidio di Nadia Orlando. Ieri sera, nel corso della Festa della Lega a Pradamano, una delegazione di amici della ragazza ha incontrato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il vicepremier ha ricordato che, nel tour in Friuli prima delle elezioni, aveva fatto tappa a Vidulis per rendere omaggio alla giovane, uccisa dal fidanzato.

Nel pacchetto giustizia – ha ribadito Salvini - si farà qualcosa per garantire giustizia alla famiglia Orlando che, da mesi, si batte per cambiare le norme sulla custodia cautelare in caso di reati così gravi.

Il gruppo era arrivato al Parco Rubia intorno alle 19 con i cartelli ‘giustizia per Nadia’. Tra i rappresentati c’era anche il nonno della 21enne, Giovanni Zuccolo.