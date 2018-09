L’avvio della realizzazione del terzo e quarto lotto è avvenuta dopo una gara che ha visto impegnati 12 raggruppamenti d’imprese provenienti da tutta Italia. L’importo complessivo a base di gara per l’esecuzione dei lavori è stata pari a quasi 67 milioni di euro di cui quasi 2,5 milioni per oneri di sicurezza, mentre la base di gara per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva era pari a 2.500.000 euro. In tutto la spesa complessiva, comprese le tasse, è stata di 81 milioni.



Ora la prospettiva è completare l’opera con occupazione delle nuove aree nella seconda metà del 2020, al massimo all’inizio del 2021.

L’attività nel nuovo Ospedale nel frattempo è già avviata con l’occupazione del 1° e 2° lotto da parte di 12 reparti ed è stata attivata la nuova Dialisi.



Terminate le indagini relative alla bonifica bellica, spostata la linea adduttrice dell’acquedotto, realizzati gli scavi del tracciato del canale San Gottardo, si stanno concludendo le opere propedeutiche alla conclusione del terzo e quarto lotto, realizzate dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Grandi Lavori Fincosit, Milani Giovanni e Panzeri.

La nuova struttura ospedaliera sorgerà adiacente al primo e secondo lotto con 56mila metri quadri di nuove superfici.



Il nuovo padiglione consentirà il riposizionamento del pronto soccorso e, cosa molto importante, consentirà di avere sulla copertura dell’edificio la superficie dell’elisoccorso abilitata anche al volo notturno. Il nuovo accesso all’ospedale permetterà di resistere bene alla viabilità di carico secondo quanto registrano le simulazioni effettuate finora.

Il quadro economico di questo intervento è pari a 92 milioni di euro, di cui 61 destinati alle opere. Grazie all’ultimo finanziamento di 10 milioni di euro stanziato dalla Regione a fine 2017, viene garantita la copertura completa del nuovo padiglione orientato sul versante di via Chiusaforte.



Nei tre poli ospedalieri di Udine, Trieste e Pordenone sono previsti investimenti che si attestano su 600 milioni di euro. Un programma importante per dare risposte e servizi migliori ai pazienti del Friuli-Venezia Giulia.