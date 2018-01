Ospedali: nel Pordenonese la situazione è tornata alla normalità

E’ rientrata l’emergenza nelle strutture sanitarie dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5, ovvero gli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, dove nei giorni scorsi si era registrato un picco di accessi legati all’influenza. Dopo la decisione di non accettare ricoveri di pazienti destinati a interventi chirurgici programmati e non urgenti, le criticità si sono risolte nel corso del weekend e da domani l’attività tornerà alla normalità.

Da martedì 16, quindi, le tre strutture riprenderanno a eseguire gli interventi chirurgici programmati. La situazione sarà costantemente monitorata, soprattutto nei fine settimana, quando si registra un aumento degli accessi ai Pronto soccorso per la chiusura degli studi dei medici di medicina generale.

Il picco del virus influenzale, invece, è previsto per fine mese, altro momento nel quale l’Aas 5 terrà ulteriormente sotto controllo la situazione.