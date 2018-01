Palmanova: contributi alle associazioni sportive e ricreative

“È un sostegno concreto per fare in modo che le associazioni possano continuare con le proprie attività. Sappiamo benissimo quanto questo mondo sia fatto di volontariato, di impegno e tanta buona volontà ma sappiamo anche che ci sono molte spese e molti costi da sostenere. Il Comune di Palmanova, per quanto possibile, cerca così di dare un aiuto economico alle molte realtà che animano il nostro territorio”. Così il Sindaco Francesco Martines e il consigliere delegato allo sport Mario Marangoni, sulla decisione dell’amministrazione comunale di concedere un totale di 33.000 euro come contributo alle ventiquattro associazioni sportive e ricreative che lavorano nel palmarino.



Le associazioni che hanno beneficiato di maggiori contributi sono state l’ASD Libertas Friul Palmanova, per un totale di 7.000 euro, l’ASD Palma Calcio con 5.000 euro e l’ASD Eventi Sportivi Palmanova con 4.500 euro.



I criteri oggettivi di valutazione delle istanze di contribuito sono gli stessi degli anni precedenti. L’orientamento dell'attività alla formazione e alla cultura sportiva nei giovani e giovanissimi attestata dalla prevalenza di iscritti con età inferiore ai 18 anni, la collaborazione con il Comune per la gestione dell'annuale Festa dello sport e l’organizzazione o collaborazione nella realizzazione delle più rilevanti manifestazioni cittadine. Oltre a questi criteri, è stata valutata anche l’organizzazione di attività proprie e autonome patrocinate dall'Amministrazione comunale, con esclusione di quelle che hanno ottenuto specifici apporti finanziari del Comune, e la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Palmanova per lo sviluppo di una conoscenza dell'attività sportiva.



“Grazie all’adozione di questi criteri abbiamo voluto privilegiare le associazioni che si impegnano maggiormente nella crescita sportiva e culturale dei ragazzi e quelle più impegnate nell’organizzazione di manifestazioni che coinvolgano l’intera cittadinanza e che diano a Palmanova quell’attrattività su cui tanto stiamo lavorando” aggiungono il Sindaco e il consigliere comunale delegato.



In base a questi criteri sono stati stanziati 1.800 euro all’ASD Palmascacchi, 1.600 all’ASD Futura Palmanova, 1.100 all’ASD Sbandieratori di Palmanova – Giullari di Strada e 1.000 euro rispettivamente all’Ass. Club Pescatori Sportivi Dilettanti “La Fortezza”, all’ASD Gruppo Bastioni Bike, all’ASD Tennis Club Nova Palma e all’ASD Bocciofila Palmanova.



A seguire sono stati concessi 900 euro al CAI Società Alpina di Udine sez. Palmanova, 850 all’ACSD Accademia Nuova Esperienza Teatrale – sez. Studio Danza, 800 euro all’ASD Jalmicco Corse e all’ASD Gruppo Marciatori Palmanova, 600 euro all’Unione Nazionale Veterani dello Sport e all’ASD Amatori Jalmicco Calcio, 500 euro all’Associazione Coral Scuba Club, all’ASD Circolo Ippico Palmanova, all’ASD Associazion Sportive Jalmic, all’ASD Scuderia La Fortezza e all’ASD Budo Life Centre Palmanova. Infine l’ASD Pescatori Sportivi di Palmanova ha ricevuto un contributo di 400 euro, l’ANAC COLOC Friuli 300 euro e l’ASD Fursal Palmanova 250 euro.