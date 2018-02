Partita la riqualificazione dell’ex Cavarzerani

Dopo mesi di attesa, il Comitato di via Cividale, che si batte per rendere più vivibile il quartiere alla periferia est di udine, ha ricevuto una prima risposta. Sono iniziati questa mattina, infatti, i lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Cavarzerani. I volontari della Protezione civile e gli operai del Servizio gestione territorio montano, aiutati anche da alcuni degli ospiti della struttura, coordinati dal personale della Croce rossa, si sono dati da fare per ‘rimettere a nuovo’ la zona.

Nel mirino la vegetazione – trascurata per anni e cresciuta a dismisura – e i rifiuti, che si sono accumulati nel tempo vicino al centro di accoglienza. Il cantiere proseguirà – meteo permettendo – anche nei prossimi giorni.

In mattinata, hanno effettuato un sopralluogo anche la Presidente della Regione, Debora Serracchiani, e il sindaco di Udine, Carlo Giacomello.