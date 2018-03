Del potenziamento della linea Venezia-Trieste si è parlato di recente in Consiglio regionale dopo che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo ha chiesto chiarimenti sull’avanzamento del progetto. In sede di IV commissione l’assessore regionale alle Infrastrutture Mariagrazia Santoro ha fatto il punto della situazione, dopo aver ricordato che in fase di valutazione congiunta con il territorio dei progetti relativi all’AC/AV ferroviaria prodotti da Rfi nel 2010, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno parzialmente modificato le linee d’indirizzo in materia di potenziamento della infrastruttura ferroviaria precedentemente definite, sollecitando RFI a procedere prioritariamente al potenziamento e alla velocizzazione della linea esistente, con rinvio del quadruplicamento a un successivo orizzonte temporale.

Accogliendo le nuove indicazioni

prioritarie espresse dalle Regioni, Rfi ha elaborato uno studio preliminare finalizzato a definire nuove linee guida per il potenziamento e velocizzazione dell’infrastruttura esistente tra Venezia e Trieste.

“Il piano di finanziamento del complesso di interventi di potenziamento è stato sottoposto all’attenzione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella recente proposta di aggiornamento del Contratto di programma (aggiornamento 2017 - parte investimenti), con una spesa complessiva di 1,8 miliardi di euro, la cui modulazione pluriennale sarà calibrata in funzione degli esiti dei diversi successivi gradi di sviluppo progettuale ai quali saranno assoggettati gli interventi (in conformità alle disposizione contenute nel decreto legislativo 50 del 2016 e nel regolamento di attuazione).

Gli interventi di progetto per il “Potenziamento linea Venezia-Trieste”, che consentiranno di elevare la velocità di tracciato della linea esistente fino al limite di 200 chilometri orari - ha ricordato Santoro - sono in fase di sviluppo progettuale e, in alcuni casi in fase di confronto con il territorio”.

Le fasi di confronto con il territorio, stando ai bene informati riguardano alcuni contatti tra Rfi e l’amministrazione comunale di Latisana, ma pare che al momento ci si trovi ancora in una sorta di fase “esplorativa” e dunque siamo appena all’inizio della complessa procedura che dovrebbe portare a scelte concrete.

Le opere relative alla linea ferroviaria verso il capoluogo regionale, sempre in base a quanto affermato in IV Commissione, risultano attualmente contrattualizzati con il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con una disponibilità di 200 milioni di euro. Rfi prevede di utilizzare prioritariamente tali risorse per la progettazione definitiva e la realizzazione delle opere di ammodernamento tecnologico di linea e l’implementazione nel telecomando del Posto centrale di Mestre.