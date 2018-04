In vista dell'imminente stagione estiva la Questura di Udine ha previsto delle giornate di apertura straordinaria degli sportelli dell'Ufficio Passaporti della Questura, sempre previa prenotazione tramite l'agenda passaporti on-line visualizzabile dal sito www.poliziadistato.it.

Le prenotazioni saranno disponibili dalle 8 di venerdì 6 aprile 2018.

Ogni venerdì, dalle 8, sarà disponibile un considerevole numero di nuovi appuntamenti per la settimana immediatamente successiva (ESEMPIO: venerdì 13 aprile saranno messi a disposizione nuovi appuntamenti per la settimana dal 16 al 21 aprile).

Considerato il notevole numero di richieste, in caso di urgenze motivate (lavoro, studio, lutti, esigenze familiari, acquisizione visti), coloro che non sono riusciti a effettuare la prenotazione on-line, potranno richiedere un appuntamento con le seguenti modalità:

- inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica urp.ud@poliziadistato.it, indicando le proprie generalità, i propri recapiti telefonici, i motivi d'urgenza e la data presumibile della partenza;

- compilando un modulo prestampato disponibile presso l'ingresso principale della Questura da lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Gli interessati saranno contattati quanto prima da personale dell'Ufficio Passaporti a mezzo mail o telefonicamente.

Si ricorda infine, che le domande per il rilascio dei passaporti presso il Commissariato di Polizia di Stato di Cividale del Friuli e il Commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo potranno essere presentate sempre previa prenotazione secondo le modalità indicate nel sito della Questura di Udine, alla voce Commissariati.