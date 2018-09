Incidente stradale in Carnia a Forni di sopra sulla statale 52 dove un uomo di 58 anni di Pieve di Cadore ha perso il controllo dell’Opel Corsa che stava guidando ed è precipitato in un burrone.

La vettura si è cappottata e per il conducente si è temuto il peggio. Soccorso dall’elicottero del 118, il cadorino è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine. Ha riportato una frattura alla clavicola e diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Tolmezzo.