La situazione del personale dell’Uti del Friuli centrale rischia di diventare insostenibile e di esplodere. Su diversi fronti, primo tra tutti quello dell’edilizia scolastica (al momento, l’Uti della quale fa parte Udine si occupa di tutti gli istituti superiori dell’ex Provincia). Ma il problema, come spiega il presidente Gianluca Maiarelli, primo cittadino di Tavagnacco, riguarda anche la polizia locale, la progettualità sovracomunale, i tributi.



Presidente, partiamo dalle scuole. Di quante unità siete ‘sotto’?

“Stiamo gestendo l’edilizia scolastica e il servizio istruzione (sale, autorizzazioni, utenze) con metà del personale che un tempo faceva capo a Palazzo Belgrado e che si è spostato in Regione. Le unità oggi sono 22 contro le 36 di un tempo, ma vanno aggiunte quelle dello staff generale sulle quali la Provincia poteva contare”.



Come se ne esce?

“Abbiamo già avuto un primo incontro con l’assessore regionale Pierpaolo Roberti e abbiamo avviato da tempo un ragionamento con le Uti della Carnia e del Cividalese che poi si è arenato anche perché la Regione ha pianificato a breve il passaggio della proprietà degli immobili ai Comuni, mentre la gestione dovrebbe essere loro assegnata in un secondo tempo. Noi vorremmo accelerare il percorso, ma le Uti ci chiedono di ‘passare’ loro anche i dipendenti. Così facendo, però, con pochi municipi esauriremmo le risorse umane a nostra disposizione (a Udine c’è la gran parte degli istituti superiori dell’ex territorio provinciale, ndr). Per questo abbiamo chiesto alla Regione di stilare un Piano di trasferimento complessivo, che riguardi sia la funzione, sia il personale. La situazione com’è ora rischia di esplodere”.



Perché?

“Perché per garantire le scuole abbiamo dovuto utilizzare risorse interne, distogliendole da altre progettualità. Mi riferisco al Piano struttura intercomunale, che nella nostra Uti è sperimentale ed è finanziato dalla Regione. Un piano che si occupa di obiettivi e strategie generali su infrastrutture, commercio, industria, ciclabilità, parchi e servizi”.



E poi c’è la questione della polizia locale...

“Questo servizio ha, in tema di personale, buchi storici in tutti i Comuni (dovrebbe esserci un’unità ogni mille persone). In termini assoluti la situazione più pesante è quella di Udine, ma i municipi più piccoli stanno messi peggio, dal momento che hanno una percentuale di posti non coperti più alta, in alcuni casi superiore al 50%”.



Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha chiesto di riportare la polizia locale nel Comune. Che effetti può avere tale decisione?

“Il fatto è che Udine ha chiesto il regime differenziato per polizia locale e gestione del personale e l’adeguatezza per i tributi, ovvero di riportare ‘a casa’ dall’Uti quasi 100 persone. Il nodo è che gran parte dei dipendenti Uti provengono proprio da Udine. Gli altri municipi hanno ridotto i trasferimenti al minimo in quanto per loro un singolo dipendente assolve più funzioni. A ciò va aggiunto il problema che se ne stanno andando in pensione tanti assunti dopo il terremoto. Abbiamo avviato concorsi per assumere nel settore dei tributi e nella polizia locale, oltre a stabilizzare diversi assistenti sociali. Ciò nonostante, avremo molte difficoltà a mantenere i servizi. A questo punto restare nell’Uti del Friuli centrale diventa un boomerang”.



Questo vale solo per la vostra Uti?

“No, le altre possono continuare a funzionare fino a quando resteranno in vita. La nostra è un’Uti anomala, sia rispetto a quella di Trieste, dove il capoluogo regionale è schiacciante, sia rispetto alle altre, dove c’è un maggiore equilibrio tra municipi. Da noi c’è un ex capoluogo grande e un hinterland altrettanto forte. Facciamo l’esempio della polizia locale. Il passaggio della competenza all’Uti fu scelto da tutti e tutti la ritenevamo positivo, perché ci consentiva di uscire dai confini amministrativi. Il centro di Udine è diverso dalla periferia e quest’ultima è più simile al Comuni dell’hinterland, non solo per la polizia locale, ma anche per complessità e servizi sociali. Così pensammo di unificare alcuni servizi (come centrale operativa, pagamento sanzioni e acquisti), mentre per il controllo e la presenza sul territorio avevamo pensato a tre sub ambiti: nord, sud (in questi due la polizia ha un ruolo più sociale) e Udine entro il ring. Su quest’ultimo fronte, la scelta non è stata declinata come avremmo voluto e a partire sono stati solamente i servizi unitari, non quelli dei sub ambiti. L’obiettivo era ambizioso e avrebbe rotto gli schemi consolidati, garantendo servizi più aderenti alla realtà”.



Il motivo?

“Diciamo che c’è una forte resistenza la cambiamento”.



Il direttore dell’Uti si è dimesso e adesso il suo ruolo è coperto ad interim dal segretario comunale di Udine. Farete un concorso?

“Perché dovremmo fare un bando per trovare il direttore di una cosa già morta?”