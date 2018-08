“Un fazzoletto di terra intriso del sangue di ragazzi dall’Adriatico agli Urali. Per chi lo visita, un luogo di civiltà unico in Italia". Così ha esordito il presidente dell’associazione Mitteleuropa, Paolo Petiziol, nel prendere la parola alla 44° cerimonia commemorativa a ricordo dei Caduti della prima immensa tragedia europea, rivolgendosi in particolare al vicesindaco del Comune di Cormons, Antonietta Fazi.

“Questo gesto di umana pietà - ha aggiunto Petiziol - era sempre preludio della Festa dei Popoli della Mitteleuropa, che purtroppo dal 2013 non si tiene più per un improvviso taglio di fondi da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia”.

Il presidente di Mitteleuropa, alla presenza delle autorità cittadine, di varie rappresentanze d’Arma e numerosi intervenuti, ha continuato sottolineando la particolarità di questo Cimitero militare, che pur non essendo paragonabile per dimensioni a quelli di Fogliano-Redipuglia, è assolutamente unico per le spoglie che raccoglie, ovvero quelle di un incredibile numero nazionalità europee e, fatto del tutto singolare, compresa quella russa. A Brazzano infatti venne impiantato un campo di prigionia anche per i russi. Nessuno di quei ragazzi tornò a casa: morirono tutti di fame e pellagra, nonostante gli abitanti del borgo, mossi da pietà, portassero loro almeno un po’ di polenta.

“Sono certo - ha sostenuto Petiziol - che se il presidente russo Putin sapesse una cosa del genere verrebbe sicuramente a Cormons per rendere omaggio a questi poveri ragazzi. Se il luogo fosse meno trascurato, andrei io personalmente a Mosca a invitarlo”.

La proposta sembra ardita, ma le quarantennali relazioni di Petiziol potrebbe smentire le attuali incredulità.