I Comuni si ricordino di attivare i tavoli di concertazione nei quali decidere come spendere parte del gettito dell’imposta di soggiorno e le forze di polizia facciano più controlli per colpire chi affitta in nero le abitazioni ai turisti. Sono queste le richieste di Federalberghi Fvg in merito alla tassa che ha esordito quest’anno in quattro Comuni del Friuli - Venezia Giulia e che partirà in altri due municipi nei prossimi mesi.



“Inizialmente - spiega Paola Schneider, presidente della federazione degli albergatori della regione - eravamo contrari, poi è stato trovato un minimo di accordo con la Regione, in particolare con l’ex assessore Sergio Bolzonello. Il problema che rilevavamo è che in tutta Italia i Comuni incassano l’imposta, ma con quei soldi fanno tutto ciò che vogliono, tranne investire nel turismo. E’ stato quindi introdotta, oltre alle percentuali del gettito da utilizzare per la promozione e per le infrastrutture turistiche, l’idea di dare vita a tavoli di concertazione tra amministrazione comunale e operatori per decidere, sentite le parti, come utilizzare i soldi. Questo nel caso in cui in un Comune il gettito superi la soglia di 150mila euro. Così è stato possibile ‘digerire’ l’introduzione dell’imposta. Ora vedremo se i Comuni si ricorderanno dei tavoli”.



Uno dei problemi dell’imposta sarà quello di farla pagare e versare a chi mette a disposizione dei turisti strutture ricettive non registrate. Il riferimento va a chi affitta il proprio appartamento attraverso annunci su siti di inserzioni o su piattaforme di intermediazione. “Due anni fa - continua Schneider - avevamo presentato in Questura a Udine una serie d’indirizzi di siti di questo genere, chiedendo che fossero controllati in misura maggiore, ma nei mesi seguenti non abbiamo sentito più nulla. Alcune città si stanno svegliando in questo senso e colpire chi non è in regola, sia con l’imposta di soggiorno, sia con gli altri adempimenti ai quali le strutture tradizionali sono tenute sarebbe un passo avanti. Alcune città si stanno svegliando in questo senso, ma resta il problema di tanti centri più piccoli. Il problema maggiore? Ci risulta esista nelle città congressuali, come Trieste, dove interi condomini sono affittati in nero. Combattere l’evasione non è positivo solo per la nostra categoria, ma anche per l’erario e in generale per i prezzi degli affitti”.



Infine, la questione burocratica. “Per l’imposta di soggiorno - conclude Schneider - trasmettiamo per la terza volta gli stessi dati che già inviamo alla Questura e a Turismo Fvg per l’Istat. Insomma, le stesse cose comunicate tre volte. Solo il Comune di Lignano ha attivato un’infrastruttura informatica capace di inviare i dati con un solo click”.



Caccia grossa ai furbetti dell’appartamentino

In merito all’imposta di soggiorno, resta da capire cosa si farà per il nodo dei ‘furbetti’ ovvero di chi potrebbe non versare l’imposta affittando a nero, anche se al momento non sono state ancora elevate sanzioni. In tutti e tre i Comuni la questione non riguarda tanto le strutture registrate - camping, alberghi, bed & breakfast - che saranno controllati semplicemente incrociando le banche dati in ricerca di anomalie (in questi casi, d’altronde, il rischio di illecito è molto basso).

Il problema maggiore riguarda i privati che affittano gli appartamenti o le villette attraverso siti di annunci o piattaforme d’intermediazione su Internet. Se a Sauris le piccole dimensioni non rappresenteranno un ostacolo (ma i controlli sono stati richiesti alla polizia locale dell’Uti e presto partiranno), nelle altre due località sono state messe in campo diverse strategie. A Lignano quest’anno ci si limiterà a vagliare le pagine elettroniche in cerca di evasori. “I vigili - spiega l’assessore al Turismo di Lignano, Massimo Brini - busseranno alle porte degli appartamenti per verificare se sono utilizzati da proprietari o da loro familiari oppure dati in affitto. Il prossimo anno alcuni agenti di polizia locale si dedicheranno esclusivamente alla caccia ai furbetti”.

“Da noi - conclude Matteo Polo, assessore al Turismo di Grado - è stata fatta una campagna d’informazione rivolta alle strutture presenti sui vari portali, che sono stati censiti dal sistema informatico usato per la riscossione. Verificheremo chi non paga e andremo a chiedere conto”.