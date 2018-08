Ha aggredito la compagna e la violenza non è sfuggita agli occhi attenti della Volante di Trieste. E' finito in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia un 36enne di Salerno ma residente a Trieste.



La donna, spavenata dalla furia del compagno, ha composto il numero unico dell'emergenza 112, denunciado la situazione di pericolo in cui versava, poiché l'uomo l'aveva pesantemente minacciata.



Una volta arrivati a destinazione gli agenti hanno udito le grida d'aiuto della donna provenienti dall'appartamento in cui vive la coppia. La vittima dell'aggressione è stata trovata dagli agenti della polizia di Trieste a terra, trattenuta a forza dall'uomo che la colpiva ripetutamente con pugni e schiaffi.

Dopo una breve colluttazione, nella quale è rimasto lievemente ferito anche un agente, l'aggressore è stato amanettato e condotto nel carcere del Coroneo. La donna, invece, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale di Cattinara.



Il 36enne già in passato aveva avuto problemi con la giustizia per i maltrattamenti riservati alla compagna.