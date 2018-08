I carabinieri della stazione di Polcenigo hanno denunciato un 30enne rumeno, residente in Germania e domiciliato a Pordenone, operaio, incensurato.

I militari hanno accertato che il 30 luglio scorso, alle 20:45, l’uomo si trovava a bordo di una Fiat Stilo di proprieta’ della sorella, una 32enne di Polcenigo e forse per alcuni sguardi eccessivi rivolti nei confronti della donna, mentre transitava in piazza Plebiscito, è sceso improvvisamente dall'auto, aggredendo uno studente 14enne del luogo.

Il minore è stato fatto inginocchiare e colpito con pugni ai fianchi riportando trauma addominale con una prognosi di 3 giorni.



Non contento il 30enne rumeno si è avventavo anche contro la bicicletta dell’amico 12enne di Fontanafredda, nel frattempo allontanatosi spaventato. La bicicletta, del valore di 2mila euro e da poco acquistata, è stata presa a calci, scaraventata a terra e danneggiato nel telaio e nelle parti meccaniche.

Le insistenze della sorella dell'aggressore lo hanno fatto desistere dal proseguire.



Le indagini dei militari della stazione di Polcenigo, subito informati dei fatti dalle due vittime, hanno permesso di identificare i numerosi testimoni della vicenda e l’autore del reato, che si trovava in Italia per un periodo di vacanza.

L'uomo dovra’ rispondere dei reati di lesioni personali e danneggiamento.