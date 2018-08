E' la Pontebbana la strada più pericolosa del Friuli Venezia Giulia, quella dove avvengono più incidenti – molti mortali – e dove si perdono più anni di vita. E' quanto emerge dal rapporto sugli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2010-16 presentato martedì 7 agosto nella sede della Regione, a Udine.



Si tratta di uno studio “che analizza e mette a disposizione i dati consolidati sugli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia, rilevando le tratte più rischiose per numero di incidenti occorsi e in termini di anni di vita sana persi – ha spiegato l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti -. Il documento consente poi una verifica dell'efficacia delle opere infrastrutturali sul territorio e sarà una delle basi per decidere quali interventi realizzare in un'ottica di corretta pianificazione".



Già perchè negli anni la viabilità regionale ha subito numerose modifiche, cambiamenti essenziali che hanno notevolmente ridotto il numero di incidenti. Si pensi alla comprovata – statistiche e numeri alla mano – efficacia delle rotatorie che hanno ridotto la pericolosità di numerosi incroci.



“I dati così organizzati consentono di verificare anche l'efficacia degli interventi infrastrutturali che vengono finanziati per la messa in sicurezza attraverso un'analisi ante e post operam", ha sottolineato Pizzimenti, facendo un preciso riferimento proprio alle rotatorie, ovvero "uno degli interventi più richiesti dal territorio che consente effettivamente di ridurre il tasso di incidentalità. I dati - ha evidenziato - permettono di verificare non solo se ci sono stati benefici in termini di riduzione e fluidificazione del traffico ma anche in termini sanitari".

Negli ultimi undici anni, infatti, in 51 siti analizzati e oggetto di rotatoria, sono stati registrati 457 sinistri di cui 352 ante operam, 29 a lavori in corso e 76 ad intervento concluso.



“Il rapporto ha analizzato le strade e il fenomeno dell'incidentalità in base ai dati raccolti in sette anni consecutivi - ha indicato Pizzimenti -. Ogni incidente è georiferito, quindi attribuito a un punto preciso della rete stradale e contiene l'attributo relativo alle sue conseguenze sanitarie, non in termini generici di morti e feriti ma di anni di vita sana persi (daly disability adjusted life year). Questa è la vera novità ed è una prerogativa della nostra Regione, unica in Italia a presentare questo valore associato all'incidente".



Attraverso il calcolo del daly, un indicatore sintetico che prende in considerazione una serie di elementi quali il tipo e la gravità delle lesioni e le disabilità derivanti, oltre alla proiezione in termini di aspettative di vita per l'età del ferito o del morto, si ottiene un quadro più completo sulle effettive conseguenze dell'incidente, considerando gli effetti a medio e lungo termine che al contrario non sono presenti nei dati Istat.

La stima è impressionante: in Friuli Venezia Giulia, ogni anno, per incidenti stradali vengono persi sulle strade dai 2200 ai 3500 anni di vita sana.



L'applicazione di questo indice in ambito urbano consente di identificare quali sono i punti più pericolosi per i pedoni e per i ciclisti. In quest'ottica, il rapporto rileva i dieci Comuni con il più alto numero di daly in pedoni, mettendo in evidenza come nei Comuni più popolosi c'è un numero maggiore di infortuni rispetto agli anni di vita sana persi, rapporto che si inverte nelle località più piccole dove i sinistri, che coinvolgono i pedoni, sono molto gravi e sono spesso legati alla pericolosità specifica delle traverse urbane, strade statali e regionali, che attraversano i paesi.



In cima alla classifica appare Trieste (56 daly), seguita da Pasian di Prato (55), Porpetto (26), Tarcento (16), Roveredo in Piano (16), Fogliano Redipuglia (15), Villa Santina (139), Gorizia (8), Udine (minore a 1) e Monfalcone (minore a 1).



Nel corso della conferenza stampa è stata ricordata la gestione dei dati in capo al Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale del Fvg (Crmss) con il sistema Mitris in cooperazione con Insiel, la sinergia fra strutture regionali e la collaborazione con le Polizie locali, la Polizia stradale e i Carabinieri che rilevano i dati.



"Si tratta di informazioni utilizzabili anche dagli enti locali", ha aggiunto Pizzimenti, precisando che "ogni Comune può analizzare su scala locale il fenomeno e utilizzarlo per la propria pianificazione".



In base ad alcuni dei molti dati raccolti, le strade statali e regionali più pericolose (classificate con un punteggio in misura crescente, dove il più basso rappresenta la maggior pericolosità) sono: SS 13 Pontebbana (6,1), SR 252 di Palmanova (7,2), SR 351 di Cervignano (9,1), SR 352 di Grado (10,3), SS 14 della Venezia Giulia (11,1), SR della Val di Zoldo e Val Cellina (11,4), SR 58 della Carniola (12,5), SR 353 della Bassa friulana (13,4), SR 305 di Redipuglia (13,5), SR 512 del lago di Cavazzo (13,7), SR 464 di Spilimbergo (14,3), SR 177 Pian di Pan - Sequals (14,6), SR 117 di Gorizia (14,7), SS 202 Triestina (15,5), SR 463 del Tagliamento (15,6), SS 52 Carnica (15,7), la SS 52 bis Carnica (15,9), la SR 56 di Gorizia (16,2), la SR 354 di Lignano Sabbiadoro (16,2) e la SS 356 di Cividale.