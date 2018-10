L’Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari di Pordenone ha raccolto i dati del primo semestre 2018 relativi ai vari aspetti del mercato immobiliare, analizzando i contratti di locazione stipulati in provincia, quelli di compravendita, gli sfratti e le esecuzioni davanti al Tribunale.

Per quanto riguarda gli affitti – il dato è cumulativo e riguarda rapporti abitativi e a uso diverso - nel primo semestre dell’anno risultano stipulati 5.188 contratti. Considerati quelli del 2016 pari a 6.353 e per il 2017, 9.439, il dato tendenziale indicherebbe un trend in aumento, ma ancora lontano ai numeri pre-crisi. Nel 2011 i contratti di locazione erano stati 11.876 e nel 2012 11.545, per poi crollare tra il 2013 e il 2016.

Per quanto riguarda le compravendite di abitazioni tra privati, si sono registrati 1.370 contratti. Il dato ripropone sostanzialmente l’andamento dei due anni precedenti dove, nel 2016, si sono registrate 2.634 compravendite e, nel 2017, 2.957. Valori che ripropongono quelli del 2011 quando le compravendite erano state 2.709 mentre tra il 2012 e il 2015 si era registrata una notevole riduzione.

Per gli immobili abitativi acquistati da imprese il dato semestrale è di 190 transazioni in perfetta linea con le 361 del 2017 e in aumento rispetto al 2015/2016, ma sempre molto distanti dall’ultimo dato positivo che risale al 2011 con 718 transazioni.

Il fronte sfratti abitativi sembra indicare un segno negativo. Nel primo semestre, infatti, sono stati convalidati 71 sfratti per morosità. Negli anni precedenti, il numero annuo 2015-2017 era sull’ordine dei 180. Fortemente superiori, al contrario, i numeri tra il 2009 e il 2014, con una media di oltre 250 convalide all’anno.

Anche le richieste di esecuzione di sfratto presentato all’ufficiale giudiziario indicano una tendenza al ribasso. Nel primo semestre ne sono state presentate 316, a fronte delle 748 dell’anno precedente, delle 900 del 2016 e delle 718 per il 2015. Nel triennio 2012-14 la media era intorno ai 650. Anche le esecuzioni effettivamente poste in essere sono in calo: nel primo semestre sono state 66, a fronte delle 162 dell’intero 2017, delle 185 per il 2016 e delle 162 per il 2015.

Nel primo semestre 2018 sono state iscritte al Tribunale di Pordenone 154 esecuzioni immobiliari. Procedimenti, quindi, di espropriazione. Anche questo dato è in diminuzione. Nell’intero 2017, infatti, c’erano state 324 nuove iscrizioni, nel 2016 412 e nel 2015 353.

Volendo, sinteticamente, considerare i dati va rilevato che le locazioni di tipo abitativo sarebbero in ripresa. Le compravendite tra privati risultano costanti da almeno due anni e indicano un ritorno ai valori pre-crisi (2011) salvo considerare, allo stato, la maggiore anzianità degli immobili, la loro inadeguatezza rispetto ai moderni criteri impiantistici e di risparmio energetico (fortemente migliorati negli ultimi anni) oltre a prezzi ridotti rispetto agli anni precedenti. Le compravendite di immobili nuovi risultano costanti negli ultimi anni ma decisamente la metà rispetto agli anni pre-crisi. Sfratti ed esecuzioni in sostanziale diminuzione.